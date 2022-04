Claire CESARI

Je suis écrivain en herbe mais par rapport à la psychologie,

je suis coach en thérapie, je fais des thérapies de couples

ou familles, ados et enfants, j'ai repris une activité nouvelle qui me permet de reprendre en psychologie, mais je ne suis plus règlementée. Je fais toujours le même travail mais en plus de liberté. Je suis revenue en meilleure forme et aussi avec beaucoup d'envies de pouvoir aider les autres, je fais à domicile Pour les rendez vous vous pouvez me contacter au même numéro de portable c'est là où je suis la plus joignable.je vais vous laisser mon n° de portable:06 36 78 56 45

A très bientôt!

Claire Coach Psy Clara



Mes compétences :

Aisance relationelle