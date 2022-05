Marie Claire COINTET

Après plusieurs années d'études en sciences de l'éducation et de douze ans d'expérience en tant que formatrice en secteur sanitaire & social auprès de différents publics, je vous propose aujourd'hui de mettre à profit toutes mes compétences pour VOTRE réussite professionnelle.



Je vous accompagne et vous conseille tout au long de votre parcours : enseignement, aide à l'élaboration du mémoire professionnel, préparation aux concours des métiers du social, remise à niveau.



Intervenante intra et extra muros auprès de différents centres de formation et entreprises, mon expertise est innovante et performante sur le marché de la formation professionnelle. Elle répond aux exigences des métiers sanitaire & social dans un souci de qualité et d'efficacité.













Mes compétences :

Communication

Formation professionnelle

Conseil

Politiques sociales

Formation

Ressources humaines

Psychologie