Marie-Claire CRESTA

Étudiante en 2ème année de Master Marketing Direct et E-commerce à L'IAE de Lille, je suis actuellement en contrat de professionnalisation pour le poste d'assistante chef de projet Web chez Blancheporte- 3Suisses International.



Passionnée par le e-commerce, et les nouvelles technologies, les stages et missions que j’ai réalisés dans le passé m’ont permis d’aborder concrètement les différentes problématiques liées au marketing et à la communication : détection de besoins, création d’une offre, mise en place des campagnes d’affiliation, organisation d’événements publicitaires ainsi qu’une bonne expérience sur internet.





Mes compétences :

Pack office

Google analytics

HTML