Marie-Claire DAVY

Beaucoup de théâtre en compagnie et en électron libre, tournées, un peu de cinéma, mais plus à l'aise sur un plateau que devant la caméra. Aime le chant qui me le rend bien et aime à transmettre ce bien-être de la voix dans tous ses états et surtout au grand air et en harmonie avec les autres voix , les autres corps et les grands espaces. Aujourd'hui je prépare un stage chant et théâtre en bord de mer, face au grand large à Quiberville sur mer en normandie du 25 juillet au 1er Août 2012, avec présentation de stage -vernissage d'exposition des peintures de mon père Bernard Davy le 1er Août à 17h.

vous êtes tous invités et si vous voulez faire le stage c'est encore possible en me contactant marieclaire.davy@free.fr