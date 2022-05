Marie-Claire EUSTACHE

Urbanisme, programmation et enquêtes publiques:

Je pilote depuis près de 25 ans des missions de faisabilité, d’études d’impact, de programmation architecturale et urbaine, de projets urbains, d’urbanisme opérationnel et réglementaire en France (métropolitaine et DOM-TOM) et à l’étranger.

Ayant également travaillé au sein de plusieurs agences de communication et sur un site Internet, je maîtrise les techniques et développement des contenus sur différents supports adaptés à des publics ciblés me permettant de réaliser de la communication en aménagement.

Plus globalement, mes interventions professionnelles se situent dans l'Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (y compris HQE), couvrant des interventions allant d'études très amont, au suivi de projets de MOE, en passant par l'établissement de diagnostics (sociaux, économiques, urbains, environnementaux et de restructuration du bâti).

Mes domaines d'intervention géographique se situent, à la fois en France métropolitaine, dans les DOM (Guyane, Guadeloupe et Martinique) et également sur des projets à l’international (Italie, Cameroun, Qatar, Maroc…) en urbanisme et programmation architecturale.



Depuis 12 ans, je conduits également des enquêtes publiques sur des opérations d’aménagement et de planification urbaine d’envergure.



Mes compétences :

Communication