Marie-Claire EUSTACHE

Double nationalité française et canadienne

Architecte Urbaniste Programmiste, consultante indépendante dans les domaines :

• urbanisme (aménagement du territoire, études de faisabilité, urbanisme règlementaire et opérationnel en France et à l’étranger) ;

• assistance à maîtrise d’ouvrage (architecturale, urbaine, environnementale) ;

• programmation architecturale (santé, éducation, recherche, culture, sport…), environnementale et urbaine, ;

• formation professionnelle en urbanisme et programmation architecturale ;

• communication en aménagement ;

• commissaire enquêteur pour les tribunaux administratifs et les préfectures d'Ile-de-France. Conduit des enquêtes publiques sur des opérations d’aménagement et de planification urbaine à Paris et en région parisienne ;

• formation initiale et continue des commissaire enquêteurs franciliens.





Mes compétences :

Gestion de projet

Aménagement du territoire

Programmation architecturale et urbaine

Stratégie de communication

Aménagement urbain

Planification

Développement international

Rénovation urbaine

Développement durable

Commissaire enquêteur

Formation professionnelle

Assistance à maîtrise d'ouvrage