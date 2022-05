Marie Claire FEUZE NGONO MEZANG

Formée à ICI COACH à Paris, Je suis Master Coach Certifiée Corporate And Life . J'ai créé Erudis Premium, Premier Cabinet camerounais de Coaching Professionnel dans l'objectif de répondre concrètement à vos besoins, en y intégrant votre contexte, et bien évidemment la spécificité de votre activité. Ensemble nous trouvons ce qui vous correspond !



Erudis premium vous connecte à votre inestimable envie de réussir. Chez nous, vous êtes mis en lumière . Nous vous faisons découvrir les inestimables ressources que vous portez en vous.



Les quatre dernières années m'ont permis de développer d'autres coachings spécifiques.



J'ai développé le COACHING D'EXPATRIATION et le COACHING CULTUREL pour accompagner les personnes à réussir leur séjour à l'étranger, et permettre à leur conjoint de continuer leur carrière.



Ainsi, je vous aide à identifier le type de culture dans votre environnement professionnel .



Je suis également Praticienne de l' Investigation Appréciative qui aide les entreprises dans leur transition et dans leurs délicates périodes d'annonce stratégiques. L' Investigation Appréciative, méthode révolutionnaire est un accompagnement de la base au sommet pour une implication forte et réussie, mais bien plus pour un partage assuré des valeurs de l'entreprise.



Le Master Coach, L'Investigation Appréciative, et le Coaching Culturel attestent tous d'un niveau élevé de maitrise et de pratique du coaching et d'un savoir être .



Je suis une coach polyvalente qui porte absolument une regard systémique sur les besoins de ses clients .



Je suis convaincue que le coaching réveillera l'Afrique parce qu'il offre une autre approche du management des hommes et de la gestion des relations humaines, il apporte ce dont on n'aurait jamais du se séparer : LA VALORISATION DE L'INDIVIDU !.



Il est fondamental de faire prendre conscience de l'impact du coaching en terme d'appui à la gestion des ressources humaines et de valeur ajoutée dans le développement de la performance individuelle, collective et globale en entreprise....

Loin d'en faire une baguette magique, je pratique dans le respect de la vision du monde de chacun. C'est une des clés du succès de tout coaching.



Le coaching répond à ma passion pour les relations humaines. Après 26 ans en entreprise segmentés par des expériences dans les relations Publiques, la Communication en entreprise, la gestion du personnel, et la prospection de la clientèle, je propose des outils concrets de développement des individus et des organisations.



Soyez attentif à vous même, car vous êtes le premier responsable de vos résultats!



De quoi avez-vous besoin pour vous surpasser, et vous réaliser ? Prenez un nouveau départ.



CHEZ NOUS C'EST VOUS !



Mes compétences :

COACHING

Expatriation

COACHING PARENTAL