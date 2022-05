Marie-Claire FOURMAUX

De formation littéraire, j'ai travaillé dans le domaine de l’Éducation et de la Santé. Je me suis ensuite formée à la relaxothérapie et à l'analyse transgénérationnelle. J'ai accompagné des personnes pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis écrivain public et sous ce titre, j'exerce plusieurs activités : auteure, intervenante pédagogique à domicile, créatrice d'ateliers d'écriture, technicienne d'édition électronique etc.

Je continue parallèlement à recevoir des personnes qui souhaitent réaliser un travail sur leur histoire familiale en ateliers individuels continus.



Mes compétences :

Transgénérationnel

Accompagnement

Ecriture