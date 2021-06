Marie-Claire KACZMAREK

Pour suivre la mobilité de mon conjoint, mon parcours professionnel s'est diversifié aux travers différents métiers et secteurs d'activités, de petites, moyennes entreprises aux Groupes nationaux sans oublier la participation à l'ouverture d'un commerce et la création de mon entreprise en 2014.



Aujourd'hui, femme de terrain passionnée, résidant près de Vannes, je souhaite apporter ces savoirs, ces valeurs, ce potentiel, cette capacité à rebondir d'un métier à l'autre au sein d'une structure de conseil, d'accompagnement, et de formation en insertion professionnelle et sociale.



Liste des postes occupés en intérim, CDD et CDI :

- Consultante RH dans une entreprise de recrutement professionnel au sein d'un Groupe.

- Chef d'entreprise, conseillère spécialisée en transaction immobilière

- Formatrice Professionnelle d'Adultes en vente, commerce, à la préparation des examens, transactions immobilières

- Conseillère en Insertion Professionnelle, accompagnement des demandeurs d'emploi en difficulté,

- Titulaire du diplôme de Formatrice professionnelle d'adultes et CIP, à l'AFPA de Brest,

- Assistante commerciale et technique et e Direction dans le BTP, et métallurgie entreprise installateur chauffagiste, et agence intérimaire,

- Responsable de rayons et gestion d'une équipe de 5 vendeurs,

- Adjointe de magasin et animatrice d'ateliers,

- Assistante photographe.



Mes compétences :

Outils bureautiques

Technique de recherche d'emploi

Standardiste

Accueils efficaces

Gestion Logistique

Textile Habillement

Animation de formations

Gestion commerciale

Technique de vente

Suivi administratif

Animation commerciale

Animation de réunion "brainstorming"

Conseiller en insertion professionnelle

Commercial terrain

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement commercial

Communication en entreprise, interne et externe, a

Suivi commercial et administratif

Administratif

Vente