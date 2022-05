Marie-Claire LEDERCQ

Avec une formation commerciale, plus de 10 ans d’expérience administrative combinée avec suivi clientèle, je recherche actuellement un poste me permettant de mettre à profit mes connaissances linguistiques, ainsi que ma grande capacité relationnelle et administrative-financière.



Ma capacité d'adaptation, mon dynamisme et ma motivation sont des qualités dont je souhaiterais faire profiter votre l'entreprise que m'engagera. Les détails de ma formation et de ma dynamique carrière professionnelle sont dans mon CV.



Je suis parfaitement bilingue en français, anglais, allemand et espagnol et je suis bien familiarisée avec les langues portugaise, italienne et grec moderne. Avec ces connaissances linguistiques une grande capacité relationnelle, professionnalisme, grand sens du service et de l’organisation, je suis sûre de bien pouvoir gérer les clients.



Autonome mais ayant la faculté d'adaptation et du travail en équipe, pluriculturelle de part mes expériences à l'étranger, je souhaite que mon profil retienne votre attention et je me tiens à votre entière disposition afin de vous apporter les précisions que vous souhaiteriez lors d'un entretien.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Recouvrement de créances

Service client

Comptabilité clients

Sage Accounting Software

SAP