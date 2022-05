Marie-Claire LONGEOT

Mastère Spécialisé ESSEC - Telecom Paris Tech

Chef de Projet en Informatique de Gestion

Certification ITIL



Domaines de compétences



• Organisation et pilotage de projets de nature fonctionnelle et technique avec impacts organisationnels,

• Coordination multi-projets,

• Management d’équipes projets,

• Conduite du changement,

• Elaboration de processus,

• Méthodologie de planification des ressources et des projets,

•Bilan de projet.



Mes compétences :

Caisse

Épargne

Telecom