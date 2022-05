Marie-Claire MATHEY

En formation Secrétaire / Assistante à l'AFPA de Saint-Herblain, j'élabore mon projet professionnel afin de devenir assistante polyvalente.

Ce métier correspond à mes attentes car la polyvalence apporte une diversité de tâches et un quotidien enrichissant. Le sens du relationnel, l'adaptabilité et la discrétion sont des qualités nécessaires que j'ai développer afin d'occuper ce poste.

D'autres part,

J'ai effectué un stage dans le domaine du secrétariat dans un EHPAD (établissement d'hébergement pour les personnes âgées et dépendantes ) où j'ai pu compléter des compétences dans l'accueil physique et téléphonique, la gestion d'agenda commercial, la réception et envoi de courrier, la facturation (logiciel TITAN), l'envoie de documentation et relance de prospects (Logiciel SALESFORCE) étaient les tâches du quotidien.



Cette expérience n'a fait que renforcer mon attrait pour mon futur métier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel