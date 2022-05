Sabrina LE MOUËL

Je suis actuellement Agent d'entretien dans le secteur tertiaire, après plusieurs stages de découvertes effectué dans différentes entreprises pour découvrir les métiers liés au milieu Administratif et un stage en animation auprès d'enfants, je me suis rendu comptes que mon souhait de travailler auprès des enfants était toujours très présent dans ma tête et dans mon cœur. Étant passionnée par les métiers liés au monde de l'enfance depuis ma propres enfance.

Cela m'a permis de voir clair et m’a fait prendre conscience aujourd'hui que ma passion et ma vocation sont les enfants. Pour mener à bien mon projet je recherche activement une école ou un centre de formation pour obtenir mon CAP Petite Enfance dans un premier tant.



Mes compétences :

Utilisation courante du Pack Office

Travail en autonomie

Utilisation matériel professionnelle

Règles d'hygiène

Règles d'ergonomie

Maipulation de produits d'entretien

Classement de dossiers Administratifs

Gestion du courrier