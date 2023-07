Aurélie DEKNUYDT (COSTIOU)

De formation Ecole de Commerce option Finance, contrôle et pilotage des organisations, j'exerce depuis 14 ans le métier de contrôleur de gestion.



Je suis attachée à allier la rigueur nécessaire à mon métier, et la souplesse dans ma communication avec les opérationnels et directeurs.



Mes atouts : sens de l'analyse, esprit de synthèse, compréhension des enjeux de l'organisation. Plus globalement, savoir être à l'écoute pour comprendre les besoins, créer et adapter les outils pour y répondre, piloter et optimiser les activités.





Mes compétences :

Esprit de synthese

Analyse des besoins et des données

Conseil

Conduite du changement

Gestion de projet

Diplomatie