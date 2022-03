Christophe LECLERC

ATMOS Propreté (nettoyage des locaux et de leur environnement) : tous types de contrats d'entretien pour immeubles, magasins, bureaux, centres commerciaux, sites industriels et sensibles. Maintenance de premier niveau et multiservices. Remise en état de locaux et nettoyages spécifiques -- > ISO 9001 & ISO 14001

Une entreprise régionale et familiale présente depuis 1999, réalisant 14M€ de CA sur 10 départements en employant 900 salariés.

ATMOS Propreté a choisi d'implanter 10 agences à taille humaine afin de demeurer au plus près de ses clients et de ses salariés.

http://www.atmos.fr/video/



Mes compétences :

Commerce international

Commerce B2B

Management commercial

Marketing direct