Sandrine NOIREAU

Passionée par la relation clients, je m'engage et j'engage l'équipe à

- répondre aux besoins des clients avec professionnalisme, réactivité, serviabilité et réceptivité

- renforcer la culture client au sein de l'entreprise, identifer le ressenti client lors de ses intéractions avec nos équipes (voix du client)

- encourage les équipes à atteindre un niveau élevé en matière d'orientation client

- adapter les méthodes de travail aux exigences des situations nouvelles et chercher en permanence l'optimisation des procédures

- redéfinir les indicateurs de pilotage

- parfaire l'Expérience client en veillant à ce que ses besoins et intérêts soient pris en compte

-----------------

Spécialités : gestion de la relation clients, gestion de projets, service clients (order processing, OTIF performance), management d'équipe, étude satisfaction clients, définition des parcours, fidélisation (sales support, churn management), management de la qualité, logistique, sales forecasts, approvsionnements et gestion de stock



Mes compétences :

Administration des Ventes

Tail Management

Gestion des stocks

Logistique

Analyses prédictives de vente

Bases du droit du contrat commercial