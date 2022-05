Sandrine NOIROT

Traductrice technique et interprète de liaison de formation, je me suis installée à mon compte en 2004. Je possède une solide expérience de la traduction acquise dans de grands services de traduction où j'ai été responsable de projets multilingues pendant plusieurs années.



Cette expérience me permet de connaître toutes les facettes des métiers de la traduction et de l’interprétation.





Langues



Traductrice de l’anglais et de l’espagnol vers le français, j'offre également d’autres combinaisons de langues.



Grâce à mes nombreuses années d’expérience dans le domaine de la traduction, j'ai pu établir une relation de confiance avec de nombreux collègues compétents traduisant exclusivement vers leur langue maternelle et dans leur domaine d’expertise.



Un vaste réseau de collaborateurs habituels me permet de proposer les langues suivantes : Anglais, Espagnol, Catalan, Allemand, Néerlandais, Italien.



Mes compétences :

Traduction

Cosmétiques

Gestion de projets

Relations publiques

Marketing

Relectrice

Coordination de projet

Parfum

Tourisme

Formation

Produits de luxe

Communication d'entreprise

Luxe

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Windows 7

Microsoft Word

PC Hardware