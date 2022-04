Emmanuel NOIROT

Responsable communication au sein de collectivités territoriales depuis plus de 20 ans, formé à l'école de la publicité et des médias, j'accompagne les élus et les décideurs qui souhaitent travailler leur communication afin de la rendre pertinente et de redonner du sens au contenu.



Mes compétences :

Relations Presse

Stratégie de communication

Médias sociaux

Collectivités Territoriales

Presse écrite

Conception multimédia