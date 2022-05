Après avoir été chanteuse dans différents orchestres du sud ouest c est en 2010 que je me décide a monter ma propre formation .

Pourquoi le Cabaret?

Le coté magie ,paillettes , classe, le contact et la proximité avec le public .



Un travail sans cesse en évolution ou rien n est jamais figé ni acquis



Une nouvelle expérience riche en émotion



mon site

http://www.jessyjd.com/

Jessy



Mes compétences :

Chanteuse

Chant