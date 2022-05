Marie-Claire MOUNE

J’ai occupé pendant 3 ans un poste d’ingénieur d’essais sur les commandes de vol électriques des programmes A330/340 : ma mission consistait à gérer entièrement les essais d’intégration sur les

calculateurs (FCPC, FCSC et FCDC) à partir des programmes d’essais réalisés par le bureau d’études.



Pendant 6 mois je me suis vue confiée des responsabilités de chef de lot dans le cadre du forfait :



gestion d’une équipe de 3 personnes au niveau projet, suivi technique et reporting régulier avec le client.



Mes compétences :

Aéronautique

Systèmes avioniques

Test