Marie-Claire OYEZ

Je possède une solide expérience dans les domaines de la gestion et de la comptabilité dans le cadre de la fonction de Responsable Comptable et Administrative exercée au sein d’une PME.

Mes compétences portent sur la tenue complète de la comptabilité, le suivi des frais généraux, ainsi que sur la gestion administrative du personnel. Je maîtrise les outils de contrôle de gestion que j’ai eu l’occasion de mettre en place au sein d’une société de distribution.

J’ai également procédé à l’audit et à la refonte d’un service comptabilité qui a conduit à une meilleure efficience dans l’organisation du travail et des tâches à accomplir.

Autre exemple, J’ai géré, en interface avec la Maison-Mère, le changement de statut d’une filiale, distributeur à agent commercial, et traité les impacts comptables, juridiques, organisationnels et informatiques de cette entreprise.

Ces expériences enrichissantes m’ont permis de développer un sens aigu de l’organisation, de prises d’initiatives face à des situations parfois complexes et d’être force de propositions en apportant des solutions adaptées. Pour mener à bien ces changements structurels, j’ai fait preuve d’une grande réactivité, de pédagogie et de disponibilité, et j’ai obtenu l’adhésion et la participation de tous les salariés à ce nouveau projet.

Intégrer une structure où je pourrais mettre en pratique mon savoir-faire et veiller au respect de la fiabilité des données traitées sont les objectifs que je me suis fixée aujourd’hui.





Mes compétences :

Budgets

SAP

Audit

IBM AS400 Hardware