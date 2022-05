Marie Claire POISSEAU

J’ai commencé en tant que comptable et chargée des Ressources Humaines, mes missions principales étaient la saisie des factures fournisseurs et clients et la gestion administrative du personnel ainsi que le suivi des formations.



Aujourd’hui mon poste a évolué, je m’occupe toujours de la comptabilité et des Ressources Humaines (rédaction des contrats de travail, rédaction des offres d’emplois, entretien d’embauche, gestion des ruptures de contrat en cas de licenciement ou rupture conventionnelle par exemple, gestion des compétences…) mais aussi de la gestion financière (analyse des résultats et écarts mensuels, édition de tableaux de bord…), du management d’un collaborateur et de l’export au niveau de l’Europe.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Gestion administrative

Relations banquaires

Contrôle de gestion

Gestion de la formation

Comptabilité

Droit social

Analyse financière

Logistique

Excel : Très bonne maitrise

Anglais