Je suis Associée du Groupe en charge du développement.

Nous menons un projet ambitieux d envergure européenne.



Vivez l expérience Cleeven en participant à notre processus de sélection unique " START UP YOUR JOB"

Et si vous saisissiez votre chance de transformer votre vie ?

"Devenez ce que vous êtes" Ingénieur d'affaires chez Cleeven

https://youtu.be/86URKhMybyc



Mes compétences :

Médiation

Droit du travail

Développement Rh

Ressources humaines

Sourcing

Formation

Droit social

Juridique

Ingénierie