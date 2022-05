Marie-Claire VAUTHEROT

17 ans d’expérience commerciale dans divers domaines tels que le recrutement, l'immobilier et la formation plus globalement dans la vente de prestation de services.



J’apprécie particulièrement le Business development, et la prospection est une composante forte de mon métier.



Manager mon équipe dans la bienveillance est l'une de mes priorités pour l'atteinte des objectifs fixés.



Mes Compétences :

• Négociation clients BtoB /

• Capacité à développer un CA/ Business development

• Pilotage de projets transverses

• Encadrement/Management d’équipes



Mes compétences :

Apple Mac

Interne

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

WordPress