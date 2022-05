Marie Claire VEIL

Assistante de direction générale, trilingue anglais et allemand, experte.

Compétences clés : organisation, planification, rédaction, prise de notes, archivage, suivi de projet. Personnalité curieuse, droite et efficace.

Recherche un(e) dirigeant(e) surchargé(e), ouvert(e) d'esprit, aimant déléguer, à assister dans le cadre d'un véritable binôme manager/assistante.

Références écrites disponibles pour entretien.



Seasoned executive assistant, trilingual : German, English, French.

Skills : organization, planning, writing, minutes of meetings, filing, project monitoring.

Curious, straight and efficient personality.

Looking for an overwhelmed, open-minded manager, who wishes to delegate and fully rely on her/his assistant.

Written recommendations available for an interview.