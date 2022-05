Marie Claire VILCOQ

Supervision opérationnelle et budgétaire – Management – Coordination transverse





Diplômée en Communication Audiovisuelle, professionnelle de la production audiovisuelle depuis 1989, spécialisée en multimédia depuis 1995, j'ai dirigé de nombreux projets on-line et off-line de grande importance (Apple, L’Oréal, Opel, Dauphin, Armstrong, RATP, TFI, etc.).



J'ai rejoint l'agence interactive Plan créatif Bees’net début 1998 pour prendre en main la production.



Langues : français, anglais, espagnol.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Web

Graphisme

Gestion budgétaire

Formation

Internet

Édition

Management

Création

Publicité