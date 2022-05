Marie Claude ALLIOUX

Forte de 2 profils comptables : Compétences en petite entreprise et en grande entreprise



Maîtrise de la totalité des périmètres comptables en structure PME (comptable unique):

comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, paies, déclarations sociales, fiscales, saisies opérations diverses comptabilité, trésorerie, production des états mensuels et annuels



Spécialisée trésorerie / fournisseurs / gestion-analyse, en entreprise grande structure.



29 années d'activité comptable dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, je suis capable de travailler en toute autonomie, comme de m'intégrer dans une équipe.



Je souhaite allier secteur géographique nord ouest Toulouse (jusqu'à Montauban) et activité à temps partagé (4j / semaine).



Mes compétences :

Gestion comptes clients

Comptabilité analytique

gestion trésorerie

Gestion comptes fournisseurs

Comptabilité générale