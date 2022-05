Marie-Claude BENAOUDA

1995 Est une date décisive. J’abandonne la peinture traditionnelle. Je me passionne pour l’informatique et me persuade que l’informatique pourra, un jour, apporter quelque chose à l’art. Pouvant enfin accéder à différents logiciels et palettes numériques, je me consacre entièrement à ce que les américains appellent déjà «the digital art». En 2000, à Chicago, je vois dans une galerie d'art de la peinture numérique, ce qui me conforte dans ma recherche et m'incite à penser que la peinture numérique, sera, sans doute au 21ème siècle, révélée au grand public, aux amateurs d’art, aux collectionneurs etc. Et reconnue !

Depuis je créais, des peintures numériques en utilisant ma souris comme un pinceau ou tout simplement je transforme certaines de mes photos numériques en ce que j’appelle et fais labelliser : La Peintophoto© « mi photo-mi peinture ou ni photo, ni peinture» autre chose…. Les deux techniques n’étant pas incompatibles à mes yeux.

Je suis une touche à tout, effectivement tout m'intéresse : formes figuratives, travail sur l'abstrait et sur l'hyper figuratif.

Je vous présente sur ces sites mes productions,Array ouArray

http://www.digigraphie.com , ainsi que mon parcours artistique. En espérant vous avoir convaincus.



Je suis une «pro» car inscrite à la Maison des Artistes à Paris et j'ai un n° de Siret.



Mes compétences :

Peinture

Informatique

Digital art

Art

Photographie

Auteur