Marie Claude BOILLEY

Avec une expertise en hôtellerie-restauration de 30 ans, je suis actuellement à la recherche d'opportunités en lien avec ce secteur d'activité et le développement touristique rural.



Titulaire d'une Licence professionnelle "Valorisation et gestion touristique des productions agro-alimentaire des territoires ruraux" et d'un Brevet de Technicien Hôtelier, mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des polycompétences : gestion administrative et comptable, management, commercialisation, ressources humaines.



La formation professionnelle m'intéresse fortement pour la transmission de mon savoir faire et savoir être dans ces secteurs d'activités.



Je suis également attirée par les nouvelles expériences touristiques telles que slow tourisme, tourisme expérientiel, eco-tourisme, tourisme durable.



Mes compétences :

Développement commercial

Communication évènementielle

Gestion comptable et budgétaire

Conduite et pilotage de projets

Valorisation et ingénierie touristique

Assistanat de direction