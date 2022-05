Marie-Claude Bosc est une artiste peintre expressionniste naïve, née en 1958, sociétaire des Artistes Français depuis 2013. Fascinée par les charmes et les lumières du vieux Paris, de ses ruelles, de ses brasseries, de ses jardins, elle peuple ce décor toujours renouvelé, de personnages évoluant entre la bande dessinée et la caricature, parfois touchants et souvent drôles. A la frontière du Naïf, mais aussi influencée par Lautrec et par de grands caricaturistes comme Daumier, et Dubout, ses huiles essaient de restituer la quintessence de l'esprit Parisien.

A cette activité de peintre naive, s'ajoute le modelage en grès émaillé de petites figurines à la drôlerie expressive évoluant souvent dans le monde de la danse, de la musique ou dans l'univers enchanté de l'enfance.

