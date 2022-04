Alexandre DEPRETZ

Gestion de projets informatiques en Assistance à Maîtrise d'Ouvrage sur l'ensemble des phases :



• Recueil des besoins auprès des directions métier.

• Animation des comités de pilotage.

• Organisation des appels d'offres.

• Coordination des fournisseurs, définition des contrats cadres.

• Rédaction des cahiers des charges.

• Validation des spécifications fonctionnelles et techniques.

• Suivi des budgets et des plannings.

• Optimisation des coûts.

• Définition des plans de test et réalisation des recettes fonctionnelles.

• Organisation de la qualification, des pilotes et des déploiements.

• Conduite du changement, formation et communication.

• Suivi de production.

• Maintenance évolutive et corrective.



Systèmes d'information et outils informatiques d'entreprise au service du transport et de la logistique :



• Systèmes d'affichage interactifs et digitaux.

• Outils de supervision et de monitoring.

• Informatique mobile et durcie : matériel, applicatif métier, réseau.

• Applicatifs métier en clients lourds ou légers.

• Applications mobiles : iOS, Android.

• Référentiels d'entreprise, traçabilité, temps réel.

• Géolocalisation, optimisation de tournées.

• Mise en place des outils informatiques des nouveaux sites d'exploitation, audit des sites existants.

• Projets Web : Internet, Intranet, Extranet.

• GED, dématérialisation, workflows.



Plus de détails sur mon site CV : http://cv.depretz.com

Télécharger mon CV : http://depretz.com/CV/CV_DEPRETZ_Alexandre_FR.doc



Mes compétences :

Traçabilité

Gestion de projets

Informatique

Création de sites Internet

Temps réel

GED

Dématérialisation

Géolocalisation

AMOA

Workflows

SQL

Gestion de projet