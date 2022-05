Marie Claude BRENIAUX

25 ans d'expérience de terrain et d’encadrement, acquises au fils des années et des différents postes occupés chez DEXI FRANCE AURIEGE m'ont permis de créer MCB Conseils pour répondre aux besoins d'entreprises exigeantes dans le domaine de la vente à domicile

C'est tout naturellement que toute cette expertise je souhaite la faire partager et la mettre à la disposition des entreprises et des réseaux de vente à domicile pour développer leur performance



J'accompagne les entreprises en vente à domicile pour créer, développer, former leur réseau.

Vous apporter des solutions sur mesure, des missions d' 1 journée, de quelques jours ou sur une plus longue durée.



Heureuse de transmettre mon savoir faire, j'interviens également comme formatrice terrain.



N'hésitez pas à me contacter et nous pourrons échanger pour vous aider à mettre en avant votre produit, vos projets, votre entreprise.



mcbconseils@gmail.com

www.initiatives-ventedirecte.com



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Expérience domaine relations écoles

Gestion de projet

Recrutement

Management

Développement commercial

Formation - Animation formation