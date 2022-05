Marie Claude BRUTINOT

J'ai 55 ans et je reviens de Crete ou j'ai vecu durant 12 ans; J'avais une boutique de pret a porter et la crise economique actuelle a fait que les affaires sont devenues de plus en plus difficile; Mais qu'importe! il faut savoir tourner la page et etre prete pour de nouvelles aventures!

Aujourd'hui je recherche un poste d'assistante de direction ou d'assistante commerciale;

Je suis dynamique, optimiste et ai un tres grand sens relationnel;



Mes compétences :

Ventes directes