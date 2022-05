Marie Claude CARPENTIER

J'ai exercé la médecine générale pendant 25 ans et pratique l'hydrothérapie du colon depuis 1990.



Mes expériences de la médecine m'ont aidée à comprendre que l'on peut se soigner autrement qu'avec des produits chimiques de l'industrie pharmaceutique.



Je pratique les hydrothérapies du colon depuis 1990

J ai deux cabinets à Nice et à Brunoy

Je forme des thérapeutes qui veulent s installer en hydrothérapie du colon

Et j incite les gens à s installer car j ai beaucoup de demande dans des endroits

De France ou il n y a pas de thérapeute

Aussi écrivez moi et venez vous former. !

Mon mail: mc.carpentier@wanadoo.fr

Mon site web: http://www.hydrotherapie-colon.fr





Mes autres compétences:

Diététique, phytothérapie, naturopathie, aide à l'arrêt du tabac, champ magnétique.



Mes compétences :

Diététique

Hydrothérapie

Naturopathie

Phytothérapie