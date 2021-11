Laurence CARPENTIER met en musique des défis compliqués faisant appel à sa créativité et au raisonnement avec une posture orientée «solution et accompagnement » : AMENER, MENER et EMMENER



Co-opération, co-création : choisissons des stratégies gagnantes



Son expertise permet de déployer des organisations et de la conduite du changement par l'optimisation de process dans une démarche de qualité ; par de l'analyse de l'existant et un benchmarck d'outil et de progiciel (SI), dans un environnement économique et social complexe.

Son expertise est complétée par la gestion d'outplacement pour cadre et en évaluation de projet professionnel futur, elle lui donne une posture supplémentaire.



Skipper des actions constitue un des points les plus forts de sa personnalité. Son goût pour la recherche de solutions sous toutes ses formes et dans bien des domaines la caractérise.



Ses réalisations lui permettent de mettre ses compétences au service d'une société. Elle apporte une vision opérationnelle des entreprises. Elle développe des actions à partir des expériences, Elle élabore une stratégie et de la gestion de projets motivant. La vision opérationnelle, dans différents secteurs apporte de la valeur ajoutée à ses recherches aux solutions dans votre entreprise



================ Domaine d'Expertise ===============



Organisation NTIC - Coordination transversale - Conduite du changement

- Gestion de projets : planification, mise en oeuvre, atterrissage opérationnel

- Organisation et coordination du service récurrent des S.I

- Coordination des activités opérationnelles entre différents départements : commercial, communication, marketing, technique

- conduite du changement : support et accompagnement de la croissance de l'entreprise



Gestion des compétences

- Identification des compétences, orientation, élaboration et validation du projet professionnel

- Réalisation de bilans, suivi, conduite d’entretiens et validation de projets

- Coaching individuel et personnalisé dans l’objectif de révéler le potentiel et les savoir-faire

- Animation d’ateliers collectifs, de réseaux



MANAGEMENT

- Management transversal : " créateur de solutions"

- Management opérationnel

- Définition et suivi des indicateurs de performance (quantitatifs / qualitatifs)

- Encadrement d’équipe : formation et tutorat des collaborateurs, suivi de l'intégration, définition et suivi des objectifs, entretien d'évolution, évaluation des performances individuelles



Développement commercial / Achat

- Conception, développement et animation de départements

- Définition de Cahier des Charges selon les besoins et proposition adaptée

- Négociations de prestations achat/vente

- Audit et développement de la force de vente (+107% d’augmentation du CA)



Mes compétences :

gestion des compétences

Gestion de projets informatiques

Gestion de projets

Gestion de projets transversaux

Gestion de projets RH

Management d'équipe

Management de projets

Accompagnement

Coaching

Telecom

Valorisation

MOA

MOE

Conduite de projet