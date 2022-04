Alain FERNANDEZ

Spécialiste du Management de la Performance et de l'aide à la décision, Auteur de livres de référence sur ce thème



Mon thème de travail porte depuis plus de vingt ans sur la mise en oeuvre de systèmes de pilotage réparti (tableaux de bord) pour faciliter la prise de décision par les acteurs de terrain et les équipes autonomes. C'est la brique fondatrice pour parvenir à des organisations réactives et responsables. Sans redéfinir le principe et la finalité de la mesure de la performance, l'innovation managériale n'est qu'une illusion...



Ce constat et la démarche pour le dépasser et parvenir à une prise de décision en équipe efficace et pleinement assumée, clé de l'innovation en entreprise, est le thème de l'ouvrage "Les tableaux de bord du manager innovant, Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe" Eyrolles 2018 https://www.piloter.org/innover/tableaux-de-bord-manager-innovant.htm



Auteur des ouvrages : Les nouveaux tableaux de bord des managers, l'essentiel du tableau de bord et le chef de projet efficace, tous trois vendus à plusieurs milliers d'exemplaires



Voir le blog du manager innovant : http://ww.piloter.org



Mes compétences :

Business Intelligence

Tableaux de bord

Freelance

BPM

Gouvernance