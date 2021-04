Je suis Architecte d'Entreprise, spécialiste EDI (Echanges de Données Informatisés) & BPM (Business Process Management). J'exerce cette activité en tant qu'indépendant.

Je développe depuis plus de dix ans mes compétences métier chez les leaders du Transport et de la Logistique, pour leurs échanges B2B (Business To Business).



Mes compétences :

Gestion de projet

EDI

Enterprise Application Integration

XML

Business Process Management

Praxeme

Architecture SI

Urbanisation

Togaf