Marie-Claude CE LUBCKE

Représenter, Promouvoir et Développer une compagnie.

Plus de 15 ans d'activités en marketing, communication, commercial et développement dans le secteur de l'aérien et du service.

Promouvoir l’image d’une compagnie internationale en mettant en avant la qualité du service et satisfaire les besoins d’une clientèle afin d'optimiser les ventes et accroître le chiffre d'Affaires; sont les atouts de mon expérience.

Forte d'une connaissance du marché du tourisme et de ses partenaires clés;

J'ai excercé diverses fonctions dans la promotion des ventes et d’activités de services pour une clientèle élitiste ainsi que la gestion d’un portefeuille grands comptes B2B et B2C pour les compagnies aériennes MERIDIANA, JET AIRWAYS, AXON AIRLINES.

Grace à une analyse constante du marché, veille concurrentielle et des actions ciblées adéquates, j'ai participé à la mise en place de la stratégie commerciale qui a permis le développement du chiffre d'affaires et des ventes.

Mon adaptabilité au développement du voyage en ligne et une approche multiculturelle ainsi que ma passion et ma connaissance du monde du tourisme sont un plus.



Mes compétences :

-Approche multiculturelle, Trilingue Français, Anglais, Italien.

-Identification des cibles, prospection et développement de la clientèle, distribution sur les GDS et les agences en ligne. Déploiement stratégie commerciale et tarifaire.

-Analyse des données statistiques et veille concurrentielle : mise en place d’actions promotionnelles. Support de l'équipe dans la mise en place de la stratégie Marketing direct et digitale- Promotions sur le Web.

-Négociation et suivi des accords commerciaux.

-Mise en place de partenariats stratégiques et organisation d’événementiels.

-Relations Presse, RP, Salons professionnels

Importance accordée: à la qualité du service client , culture de l'excellence et du résultat .

Ouverture Réseaux sociaux et nouvelles technologies



