Arnauld-Luc SERRAF

Vous êtes un organisme de formation, un cabinet conseil & formation, une "business school", un incubateur d'entreprise, une entreprise, un organisme consulaire : passionné par la formation, le conseil, la relation client, la conception et la vente de prestations de service à haute valeur ajoutée, je souhaite m'impliquer dans les projets d'une entreprise ambitieuse.

En recherche permanente d'opportunités, je vous invite à me rencontrer, afin d'explorer rapidement ensemble nos perspectives possibles de collaboration ! (06 73 11 54 48).



Possédant un double profil d'expériences en "Marketing et Entrepreneuriat" et "Formation Professionnelle & Enseignement supérieur", je sais allier la compréhension de la complexité et de la richesse de la psychologie humaine à la mise en oeuvre efficace des méthodes et techniques de marketing et de management de projets pédagogiques et entrepreneuriaux.



Mes compétences professionnelles en 5 points :



• Conception & Commercialisation de prestations de conseils et d’accompagnement d’entrepreneurs, de créateurs d'entreprise et de leurs équipes,

• Conception & Animation de formations et d’enseignements méthodologiques et pratiques (études de cas, coaching de projets, e-learning)

• Ingénierie pédagogique et de formation (présentiel, blended learning)

• Management d’équipe et de projets

• Développement commercial



Parallèlement à mes activités professionnelles principales, je préside, depuis 1996, les destinées d'"AMALGAMMES", agence de artistique de Jazz (organisation, programmation et production musicales en France et à l'international : (www.amalgammes.net). Je suis en charge du développement marketing et communication et assume par ailleurs la co-production d'un certain nombre de projets (organisation de tournées internationales, production de CD, marketing du site WEB).



Depuis 2011, je suis Président de l’Association "ECVE : Entrepreneuriat, Création de Valeur et Emploi" (groupe de réflexions sur l'Entrepreneuriat, porteur d'un projet d'incubateur d'entreprises)



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Études de marché

Asie

Chine

Entrepreneuriat

Stratégie d'entreprise

Enseignement Universitaire

Création d'entreprise

Management de projets & d'équipes

Création de valeurs

Formation professionnelle continue