Nathalie SERRAF

Je propose mes services de Formation et d'accompagnement linguistique en ESPAGNOL

à toute Entreprise de l' Industrie et du Commerce desireuse de former ses Cadres ou auprès de Centres de Formation intéressés par mes compétentes.



+ 10 ans d'expérience en Entreprise

+ 20 ans en Ecole de Commerce.





Français Langue Étrangère et Français des Affaires.





TRADUCTIONS COMMERCIALES : Marketing, Vente, Publicité, Communication, Tourisme, Lifestyle.



FRANÇAIS / ESPAGNOL / FRANÇAIS



*Spécialisation : Français vers l'Espagnol.





Diplômée Paris 4 Sorbonne

DESS CEILA + DEA Étude Romanes (mention : ESPAGNOL) + Diploma Superior de la Cámara de Comercio de España (COCEF).



Mes compétences :

TRADUCTIONS FRANCAIS / ESPAGNOL / FRANCAIS MARKETI

Conception de programmes adaptation 'metier'

Bilans de formation

Conception et redaction de sujets d examens niveau

Internet, Word, Outlook Express,..

FORMATIONS EN ESPAGNOL PROFESSIONNEL ADAPTATION 'M

Brochure de presentation

Leadership + Coaching