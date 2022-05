Creuzier-le-Neuf, le 31 janvier 2008



Bonjour,



Depuis fin 2007, j'ai créé mon bureau d'études (ACM2) et je suis prestataire-associé au sein de la société COAGIR.

je vous invite à prendre connaissance des informations listées ci-dessous, extraites de ma plaquette commerciale.



ACM2



Marie-Claude Charnay

Chemin des Bonnots

03300 Creuzier-le-Neuf

Tél. : 04 70 58 16 38

e-mail : mccharnay@acm2.fr

Coagir SARL au capital de 7 622 € à 76 224 € - RCS Clermont –Ferrand n° 414 778 357 – NAF : 748 K

22, Avenue Maréchal Leclerc 63110 Beaumont

N°organisme de formation : 83 63 03787 63





- Une idée de nouveau produit ou d’amélioration technique ?

-- > Une pré étude s’impose !



- Une machine prête à être livrée chez le client ?

-- > Un dossier de définition s’impose (garder en archive la mémoire : c’est aussi la norme ISO 9000)





- Votre bureau d’études est en surcharge ?

-- > Sous-traitez vos études partielles ou complètes, ainsi que la mise à jour de vos dossiers.



- Besoin de formation ?

-- > Apprentissage des conventions du dessin technique (cotation - symboles - etc.…)



Étude de toutes propositions techniques.



Un service qui répond à l’attente du client, défini par 3 exigences



Délai – Qualité – Coût



Prise en compte de la sécurité et de la destruction du produit étudié



Un rendu du travail effectué en CAO SolidWorks, ou AutoCad, ou Euclid



Une expérience de 38 ans en bureaux d’études.



Domaines de compétence : Conception mécanique – électromécanique (Schéma électriques – Automatisme)

- Machines spéciales

- Petites Mécaniques de précision





Merci de votre lecture attentive



A bientôt, n'hésitez pas à me contacter,laisser un message sur le répondeur, je vous recontacterai dès que possible.



Marie-claude



