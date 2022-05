Marie-Claude CHASPORT

Agilité et valeur pour le Business, fédération d'équipes et conduite du changement sont les pilliers essentiels des transformations que je mène.



Mes atouts

Pilotage de projets complexes en environnement international

Management d'équipes, cohésion, motivation déquipes, gestion de conflits, conduite du changement

Analyse financière offre de services et Projets, FinOPS Cloud

Gouvernance SI et amélioration continue: 6 sigma, COBIT, CMMI, Certification ITIL V3, PMBOK

Expertise IT : Azure, Nutanix, VMware, Management de projets de sécurisation, Cyber sécurité SI Industriel, migrations DataCenters, traitement de l'obsolescence IT et IS, intégration ERP

Expérience des processus métiers dans les domaines Finance, CRM, Logistique et Service

Anglais courant



Mes compétences :

Direction de projet

Management

Team building

Gestion de projets Agile, Cycle en V, PMBOK

SCRUM (certification SCRUM Master)

KANBAN

CLOUD AZURE (certification Cloud Service Manager)

Six Sigma

Conduite du changement

Information Technology

Gestion de projet