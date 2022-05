Marie Claude CORREIA LOPES

Bonjour, je recherche actuellement un poste dans le secteur touristique, notamment dans la conception de produit (groupe et individuel, loisir et affaires).



Je souhaiterais collaborer avec vous et votre équipe afin de mener à bien votre activité.



Je suis sérieuse et ferai de mon mieux pour atteindre les différents objectifs que vous me confierez.



Je suis capable de monter un projet de A à Z afin de satisfaire au mieux les envies/besoins du client :

- montage d'un cahier de charges

- recherche de prestataires

- élaboration d'un devis

- montage d'un tableau synoptique

- présentation du projet au client



J'ai des bases solides dans différents domaines comme la négociation, la psychologie du client, le marketing, le design web, la comptabilité, le droit du commerce...



Mes compétences :

Relation client

Marketing

Conception de produits touristiques

Informatique

Comptabilité

Macromedia Dreamweaver

Linux

Gantt

GIMP

Scribus

Microsoft Office

Méthode agile