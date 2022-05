Marie-Claude COSSETTE

Plus de vingt cinq années d'expérience dans le domaine de la culture et plus spécifiquement :



-Connaissance du milieu des arts de la scène, des réseaux de diffusion et des producteurs

-Diffusion de spectacles et événements pluridisciplinaires

-Organisation d'événements : création et logistique

-Gestion financière, gestion des opérations et gestion du personnel

-Développement de produits et mise en marché





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Développement et mise en marché

Gestion de la production