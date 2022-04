Marc-Etienne COSSETTE

Suite à l'obtention d'une licence en Ressources Humaines, j'ai eu l'occasion d'acquérir de l'expérience sur l'ensemble des sujets abordés dans ce métier. J'ai également fait de l'assistanat administratif et commercial.



Ayant ainsi développé une grande polyvalence et une bonne capacité d'adaptation, je suis ouvert à ces deux types de postes.



Mes compétences :

Ressoures Humaines

Formation

Administratif et technique

Administration du personnel

Assistanat commercial