Frederique DUBOIS

Responsable RH et membre du Comité de Direction de l entité WST de CGI (900 personnes).



Véritable partenaire des équipes business, j accompagne le comité de direction sur l'ensemble des problématiques RH. Je prends en charge plus spécifiquement les chantiers de développement RH comme la satisfaction des collaborateurs, l évaluation de la performance ainsi que le développement des talents. J interviens également dans le pilotage de la politique salariale, du recrutement et le suivi des dossiers disciplinaires.



J assiste le président du Comité d'Etablissement de l'entité, prépare et participe aux instances des délégués du personnel et du CHSCT.



J évolue dans un environnement matriciel qui me permet d'intervenir à la fois sur les phases de conception des chantiers RH mais également sur le déploiement de ceux-ci au niveau de l entité opérationnelle.