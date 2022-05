Madame, Monsieur,



Mon expérience réussie, alliée à mes compétences, me conduit à vous proposer ma candidature au poste de Comptable.

En effet, les différentes missions que j’ai effectuées lors de mon travail me permettent de prendre en charge la comptabilité courante jusqu’au bilan. Mes qualités relationnelles, mon sens de l’organisation, ma rigueur, mon goût pour les chiffres et mon esprit d’équipe sont autant d’atouts qui me confortent dans ma volonté d’intégrer une structure comme la vôtre avec la certitude de pouvoir y apporter une contribution essentielle.

J’espère vous apporter de plus amples informations lors d’un entretien que vous voudrez bien m’accorder.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.





Marie-Claude DHENIN