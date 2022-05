Marie-Claude DUNLEAVY

Angliciste et germaniste de longue date, j'ai travaillé pendant seize ans dans la formation avant de me spécialiser en traduction littéraire.



Diplômée depuis peu, je m'intéresse particulièrement aux domaines suivants:

- la fiction contemporaine et particulièrement la littérature anglophone du continent indien (Amitav Ghosh, Jumpha Lahiri...)

- la littérature de voyage et les récits ethnographiques

- les ouvrages historiques.

- les arts visuels et photographiques ( participation à un ouvrage photographique sur La Nouvelle Vague pour le photographe Raymond Cauchetier)



Passionnée de voyages et de transmission, je suis aussi photographe amateur et m'intéresse notamment à l'action humanitaire, particulièrement les actions éducatives dans les pays émergents ( Je soutiens l'action e de "La chaîne de l'Espoir")



Mes compétences :

Révision, adaptation, correction de texte

Traduction Allemand-français

Enseignement de l'anglais langue étrangère

Traduction anglais français