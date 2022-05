Marie-Claude FOLLY

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Résolument positive et constructive, je considère chaque nouvelle expérience comme un véritable enrichissement que j'aime à faire partager. Parce que j’ai confiance, je me projette dans l’avenir car je suis convaincue qu’il peut toujours se passer quelque chose de positif en insufflant la bonne dynamique.



Domaines de compétences :



- Ingénierie de la formation, analyse du travail (méthodologie et outils innovants d'analyse du travail, approches qualitative et quantitative en Sciences Humaines et Sociales)

-Développement commercial et animation de réseaux commerciaux (stratégie et actions opérationnelles France)

- Négociation Mid-market et Grands Comptes en B2B (fidélisation, prospection et développement de nouveaux marchés)

- Gestion, administration des ventes

- Pilotage et animation d’équipes pluridisciplinaires administratives et commerciales



Dotée d'une expérience significative dans le monde du tourisme (hôtellerie et résidences hôtelières) et plus récemment dans celui de la formation professionnelle, mon parcours est marqué par une forte dimension humaine et privilégie l'approche collaborative.



Merci de votre visite et à bientôt.



