Marie Claude FONTAINE

Autodidacte, après 20 années chez les mousquetaires "Intermarché" en tant que dirigeant mandataire. (J'ai cessé mon activité en juin 2015).

Femme de terrain, au vu de mon parcours et des compétences que j’ai développées m'ont rendue très polyvalente dans de nombreux domaines (Management, Gestion, Relations humaines, Relations clients et fournisseurs, Fidélisation clients, Commerce, Administratif, comptabilité courante Sociale, juridique, et fiscale.



Je suis responsable d'agence TRYBA à Bayeux depuis mai 2016.



Mes compétences :

Merchandising

Budgets

Gestion de projet

Management